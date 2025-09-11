 
OB-Wahl in Leonberg Es geht ihr „um Menschlichkeit, nicht um Macht“

1
Marisa Betzler will Oberbürgermeisterin werden. Foto: Granville

Marisa Betzler (34) aus Stuttgart-Möhringen will Oberbürgermeisterin in Leonberg werden. Derzeit arbeitet sie beim Bezirksamt in Stuttgart-Vaihingen. Was sind ihre Pläne?

Die Stadt Leonberg kennt Marisa Betzler dank ihrer Verwandtschaft seit der Kindheit. Fasziniert war die tierliebe 34-Jährige, die in Stuttgart-Möhringen lebt, schon immer vom Pferdemarkt, den sie regelmäßig besucht. Kurzfristig hat sie sich nun entschieden, als Kandidatin zur Oberbürgermeisterwahl am 28. September anzutreten. „Ich habe schon immer eine Führungsposition angestrebt, und das fachliche Wissen bringe ich mit“, sagt sie.

 

Derzeit ist beim Bezirksamt Stuttgart-Vaihingen als Sachbearbeiterin in der Wohngeldbehörde tätig. Dort ist sie auch Personalrätin. „Mit den Aufgaben und Arbeitsabläufen des Bezirksvorstehers und den Arbeitsabläufen der öffentlichen und rechtlichen Verwaltung eines Rathauses bin ich sehr vertraut. Und in jungen Jahren durfte ich schon von meinen Eltern, die einen eigenen Betrieb hatten, lernen, was alles dazu gehört, diesen erfolgreich als Vorgesetzte zu leiten.“

Früher aktiv bei der Jungen Union und bei der Feuerwehr

Marisa Betzler sagt, sie habe schon einige Berufserfahrung. Sie hat eine Ausbildung zur Bürokauffrau absolviert und in Nürtingen Agrarwirtschaft studiert. „Allerdings nur zwei Semester, weil mir der finanzielle Hintergrund fehlte.“ Sie war dann einige Jahre als Empfangsmitarbeiterin bei einer Stuttgarter Sicherheitsfirma tätig, hat anschließend als Sachbearbeiterin im Kundenmanagement eines Medienunternehmens gearbeitet, bevor sie für ein Jahr die Aufgaben der Schulsekretärin einer Stuttgarter Grund- und Werkrealschule übernahm.

Marisa Betzler war Mitglied der Jungen Union und insgesamt 15 Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. „Diese Zeit hat mich geprägt. Verantwortung zu übernehmen, in schwierigen Momenten ruhig zu bleiben und sich für das Wohl anderer einzusetzen“, sagt sie.

Gesundheitsversorgung ist ein Top-Thema

Was wären ihre ersten Amtshandlungen als Oberbürgermeisterin? „Ich möchte die Verwaltung wieder in Gang bringen. Viele Mitarbeiter sind gegangen, ich möchte sie wieder zurückholen.“ Auch die Digitalisierung wolle sie voranbringen. „Und damit die älteren Menschen nicht alleine gelassen werden, möchte ich eine Service-Stelle für sie einrichten.“ Sie werde einen Fünf-Jahres-Plan erarbeiten, um die Schulden der Stadt abzubauen. „Irgendwo kann man immer kürzen, es gibt viele Einsparmöglichkeiten.“ Ein weiteres Top-Thema sei für sie die Gesundheitsversorgung. „Ich werde mich für das Krankenhaus und für den Leonberger Standort des Rettungshubschraubers einsetzen.“ Leonberg müsse attraktiver werden, um Ärzte zu gewinnen. „Deshalb möchte ich bezahlbaren Wohnraum schaffen.“ Die OB-Kandidatin hat die Vision, den Marktplatz zu beleben und ein Clubleben sowie Aufenthaltsorte für Jugendliche zu schaffen. Ihr Ziel sei es zudem, den Nahverkehr zu verbessern und die Radwege auszubauen.

Marisa Betzler sagt, sie kandidiere nicht, um eine politische Karriere aufzubauen, sondern weil sie glaube, „dass Leonberg eine Oberbürgermeisterin verdient, die zuhört, mitfühlt, mitdenkt und anpackt. Eine, die Nähe statt Distanz schafft. Eine, die Haltung zeigt, ohne zu spalten“. Ihr gehe es nicht um Macht, sondern um Menschlichkeit. „Außerdem bin ich als Single ungebunden und kann meine ganze Aufmerksamkeit den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger widmen.“

