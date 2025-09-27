OB-Wahl in Leonberg: Frischer Wind alleine reicht nicht

Geht es um das Rathaus in Leonberg, ist in diesen Wochen oft von einem Neuanfang die Rede. Martin Georg Cohn, sozialdemokratischer Oberbürgermeister der 50 000-Einwohner-Stadt, verlässt die politische Bühne. Dies hat er bereits vor einem Jahr klargestellt, und dafür gebührt ihm Respekt. Er hätte lange Monate die Frage um eine erneute Kandidatur offen lassen und damit die ohnehin angespannte Gesamtlage noch verschärfen können. Er hat es nicht gemacht – wohl auch unter dem Eindruck seines verfehlten Einzugs in den Kreistag.

Auch Cohn versprach mal „frischen Wind“ Nun also soll ein Neuanfang bessere Zeiten bringen: In der Stadt am Engelberg geht vieles sehr langsam voran, das war schon lange vor Cohns Zeiten so. Er wurde 2017 vor allem deshalb gewählt, weil sich viele Menschen auch eine Art Neustart gewünscht hatten. Natürlich war die Situation am Ende der fast ein Vierteljahrhundert währenden Amtszeit des früheren Oberbürgermeisters Bernhard Schuler nicht ansatzweise vergleichbar mit der heutigen Lage. Der Jurist hatte seine Verwaltung mit ruhiger Hand geführt, war aber in politischen Entscheidungen stets abwägend und im Zweifelsfalle vorsichtig. Eigenschaften, die vielen Politikern abhanden gekommen sind. Anderseits werden so Prozesse verlangsamt, Dynamik in der Stadtentwicklung kommt so nur schwerlich auf. Cohn, der damals noch Martin Kaufmann hieß, versprach „frischen Wind“.

Und der blies zunächst einmal. Vielleicht zu kräftig, sodass manche Vorstellung des neuen Chefs recht schnell wieder vom Winde verweht wurde. Deshalb richtet sich das Augenmerk beim nun favorisierten Bewerberkreis auf deren fachliche Qualifikation. Tobias Degode ist diplomierter Verwaltungsbetriebswirt und leitet die Verwaltungsabteilung im Düsseldorfer Kulturamt. In der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt, in der nach der Devise „Think Big“ gehandelt wird, ist das eine Hausnummer.

Wie sinnvoll wird ein medizinisches Versorgungszentrum gesehen?

Josefa von Hohenzollern kann auf eine lange Erfahrung zurückblicken, sowohl kommunalpolitisch als auch fachlich. Die diplomierte Verwaltungs-und Finanzwirtin und Polizeiinspektorin war vor ihrer Leonberger Zeit lange im bayrischen Regen Kreisrätin. Marion Beck wiederum kommt aus dem Handel und ist vor gut zehn Jahren in den öffentlichen Dienst gewechselt, zunächst als Citymanagerin in Weil der Stadt und jetzt als Leiterin des Amtes für Kultur und Wirtschaftsförderung in Herrenberg.

Die OB-Kandidaten laufen sich beim Talk unserer Zeitung warm. Foto: Simon Granville

Neben dem Fachlichem sind freilich die inhaltlichen Positionen von entscheidender Bedeutung. Bei der Gesundheitsversorgung, die die Menschen besonders umtreibt, ist ein medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) zwischen Degode und von Hohenzollern umstritten. Er hält die Einrichtung mit unterschiedlichen Praxen unter kommunaler Regie für eine wichtige Ergänzung zum bestehenden Krankenhaus. Sie befürchtet, ein MVZ könnte „der erste Sargnagel“ fürs Krankenhaus sein und nennt die anstehende Schließung der Klinik in Herrenberg als abschreckendes Beispiel.

Bei allen anderen Themen – von der Stadtentwicklung bis zum Verkehr – liegen die Bewerber nicht so weit auseinander. So ist es vor allem eine Wahl zwischen den Persönlichkeiten, die die Menschen in ganz Leonberg am Sonntag haben. Die entscheidende Frage ist, ob und wie es einer oder einem neuen OB gelingt, sowohl im Rathaus als auch in der Stadt eine Aufbruchsstimmung zu erzeugen. Und noch wichtiger: Die Stimmung wie auch die Ziele müssen dann in konkretes Handeln umgesetzt werden. Wenn das gelänge, wäre viel erreicht.