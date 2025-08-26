Vom Krankenhaus bis zum Verkehr: Beim Kandidaten-Talk unserer Zeitung am 15. September diskutieren aussichtsreiche Bewerber.
26.08.2025 - 19:31 Uhr
Löst eine Umfahrung den Stau in Leonberg auf? Wie sieht die Zukunft des Krankenhauses aus? Gibt es noch Chancen auf einen Gesundheitscampus? Wie könnte das Profil der Leonberger Innenstadt im Allgemeinen und des Marktplatzes im Besonderen aussehen? Ist der Brückenschlag in Richtung Altstadt der erhoffte große Wurf? Was kann sich die Stadt überhaupt noch leisten? Und wie geht es im Rathaus weiter?