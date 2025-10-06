Zwischen Politikverdrossenheit und Gestaltungswillen: Kiriakos Fotis, der Sprecher des Jugendausschusses, fordert, jungen Menschen mehr entgegenzukommen.
06.10.2025 - 19:00 Uhr
Es war ein sehr engagierter Wahlkampf im Vorfeld der Leonberger Oberbürgermeisterwahl, die Tobias Degode für viele dann doch recht überraschend im ersten Durchgang mit 50,9 Prozent gewonnen hat. Die Veranstaltungen und Diskussionsrunden im Vorfeld waren auf ein riesiges Interesse gestoßen – geschätzt aber eher bei der mittleren und älteren Generation. Dennoch blieb die Wahlbeteiligung mit 45,8 Prozent auffallend gering. Besonders spannend ist dabei die Perspektive junger Menschen, die in kommunalen Debatten häufig den Anspruch haben, ihre Zukunft aktiv mitzugestalten.