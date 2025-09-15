Die Oberbürgermeisterwahl in Leonberg mobilisiert die Massen. Die Talkrunde dieser Zeitung mit zwei Kandidatinnen und einem Kandidaten kann ob des Andrangs erst verspätet starten.

Was für ein Andrang! Das Interesse an der Talkrunde zur Oberbürgermeisterwahl in Leonberg an diesem Montagabend sprengte alle Erwartungen. Die Kapazität des mit 550 Sitzplätzen beileibe nicht kleinen Großen Saals der Stadthalle reichte bei Weitem nicht aus, um allen Gästen einen Stuhl zu bieten – und vermutlich wäre auch der Gesamtsaal mit seinen gut 750 Plätzen zu klein gewesen.

Feuerwehrkommandant mit besonnener Ansprache So bedurfte es schließlich einer besonnenen Ansprache von Feuerwehrkommandant Wolfgang Zimmermann. Er sorgte dafür, dass sich einige Anwesende doch noch dazu entschlossen, ihren Stehplatz aufzugeben und den Heimweg anzutreten. Mit knapp halbstündiger Verspätung konnte die Runde, bestehend aus den Kandidatinnen Josefa von Hohenzollern und Marion Beck, dem Kandidaten Tobias Degode sowie dem Moderations-Duo Nathalie Mainka und Thomas K. Slotwinski, schließlich in die Vollen gehen.

Die anstehende Wahl am Sonntag, 28., Oktober, sie bewegt die Bürgerinnen und Bürger. Das wurde an diesem Montagabend klar, als sich die beiden aussichtsreichsten Bewerberinnen und Bewerber Fragen zu verschiedenen Themen stellten. Wie gedenken sie, die Verwaltung zukunftsfähig zu machen? Wie stellen sie sich die Zukunft des Krankenhauses vor? Wie eine bessere Versorgung in Sachen Ärzte? Was ist mit der Stadtentwicklung und dem Postareal? Und erst die Altstadt? Ergibt eine Umfahrung Sinn?

Blick von der Bühne in den pickepackevollen Großen Saal: Einige Gäste mussten wieder gehen. Foto: Simon Granville

Bei manchen Dingen herrschte Einigkeit, bei manchen nicht. Am weitesten gingen die Ansichten beim Thema Krankenhaus auseinander. Während sich Tobias Degode ein kommunales Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) im Zusammenspiel mit dem Krankenhaus gut vorstellen kann, hält Josefa von Hohenzollern ein MVZ für den ersten Sargnagel für eine vollwertige Klinik. Auch Marion Beck plädiert für den Erhalt des Krankenhauses in seiner aktuellen Form.

Was die Kandidatinnen und der Kandidat zu den weiteren Themen zu sagen hatten, lesen Sie in Kürze in einer vollständigen Analyse der Talkrunde.