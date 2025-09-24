£
 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Krankenhaus-Zukunft spaltet die Kandidaten im Wahlkampf

OB-Wahl in Leonberg Krankenhaus-Zukunft spaltet die Kandidaten im Wahlkampf

OB-Wahl in Leonberg: Krankenhaus-Zukunft spaltet die Kandidaten im Wahlkampf
1
Das Leonberger Krankenhaus steht für die Leonberger OB-Kandidaten nicht zur Disposition. Foto: Simon Granville

Die Kandidaten für die OB-Wahl sprechen sich für ein starkes Krankenhaus in Leonberg aus. Wie das gelingen soll? Dazu gibt es unterschiedliche Meinungen.

Im Zuge des Leonberger OB-Wahlkampfes werden die Menschen mit einer Begrifflichkeit konfrontiert, die vielen nicht wirklich geläufig sein dürfte: der des Medizinischen Versorgungszentrums, kurz MVZ. Das ist, vereinfacht ausgedrückt, ein Ärztehaus, in dem möglichst viele Fachrichtungen anzutreffen sind. Der Vorteil für die niedergelassenen Mediziner: Bestimmte bürokratische Tätigkeiten, von der es im Gesundheitssektor mehr als genug gibt, könnten hier gebündelt werden.

 

Allerdings, und dieser Aspekt spielt in der aktuellen Diskussion eine gewichtige Rolle, hat ein Versorgungszentrum nicht den Charakter eines Krankenhauses. Hier wären nur ambulante Eingriffe möglich, eine Rund-um-die Uhr-Betreuung an allen Tagen des Jahres, neudeutsch 24/7 genannt, gäbe es in einem MVZ nicht.

Krankenhaus in Leonberg: So sehen es Tobias Degode und Josefa von Hohenzollern

Gleichwohl ist für den OB-Kandidaten Tobias Degode ein kommunales Versorgungszentrum ein geeignetes Instrument, um den Mangel an Fachärzten wie auch an Allgemeinmedizinern in den Griff zu bekommen. Denn, so sagt der von der CDU und den Freien Wählern unterstützte Kandidat: „Gesundheit endet nicht an der Kliniktür.“ Natürlich ist der Verwaltungsleiter aus der rheinischen Metropole Düsseldorf für die Erhaltung des Leonberger Krankenhauses.

Losgelöst davon hält der 38-Jährige die in Leonberg schon seit vielen Jahren diskutierte Idee eines Campus in direkter Kliniknähe für sinnvoll. Hier könnten sich gesundheitsaffine Branchen und eben ein MVZ ansiedeln. Damit könne auch eine gewisse Unabhängigkeit in der Medizinversorgung vom Betreiber des Krankenhauses, dem Klinikverbund Südwest, erreicht werden.

Am Dach des Krankenhauses prangt das Symbol des Klinikverbundes Südwest. Nicht alle Kandidaten halten das für eine dauerhafte Lösung. Foto: Simon Granville

Diese Unabhängigkeit strebt auch Josefa von Hohenzollern an. Die Erste Bürgermeisterin, die nun an die Spitze in Leonberg drängt, hat die Gesundheitsversorgung in den Mittelpunkt ihres Wahlkampfes gestellt. Dabei spielt das Krankenhaus als Grund- und Regelversorger eine entscheidende Rolle. „Wer wohnortnahe Kliniken schließt, versteht nicht, was die Leute wollen“, sagt die unabhängige Kandidatin und verweist auf das beschlossene Aus des Krankenhauses in Herrenberg.

Unsere Empfehlung für Sie

OB-Wahlkampf in Leonberg: Die Gesundheit treibt die Menschen um

OB-Wahlkampf in Leonberg Die Gesundheit treibt die Menschen um

Die Sorge um die medizinische Versorgung ist das Topthema im Kampf um die Macht im Rathaus. Das Rennen ist offen, meint Leonbergs Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.

In Leonberg müsse zudem die hebammengeführte Geburtshilfe erhalten bleiben, fordert die 51-Jährige. Sollte sich dies alles als schwierig herausstellen, müsse im Zweifelsfall über einen Wechsel der Trägerschaft, also eine Abkehr vom Klinikverbund, nachgedacht werden.

Krankenhaus in Leonberg: So sehen es Marion Beck, Marisa Betzler und Willi Kerler

Marion Beck (55) wiederum will sowohl das Krankenhaus als vollwertige Klinik sichern als auch mit Gemeinschaftspraxen und Gesundheitszentren die medizinische Versorgung insgesamt verbessern. Die jetzige Leiterin des Amtes für Wirtschaftsförderung und Kultur in Herrenberg, die von den Grünen und der SALZ-Fraktion unterstützt wird, will sich für mehr Ärzte in Leonberg einsetzen.

Auch die Kandidatin Marisa Betzler (34) hält die Kombination Krankenhaus und Campus für eine gute. Wenig Hoffnung, vom Leonberger Rathaus aus die eigene Klinik zu unterstützen, hat hingegen Willi Kerler (57), der bei der Kandidatenvorstellung der Stadt die Lage von Leonberg ganz allgemein eher düster beschrieben hatte. Ein Oberbürgermeister habe ja gar keine Möglichkeit, das „in den Griff zu kriegen“. Der neue Verwaltungschef solle besser die örtliche Sozialstation fördern.

Weitere Themen

Alte B 14 bei Sindelfingen: Unfall fordert fünf Verletzte – Straße gesperrt

Alte B 14 bei Sindelfingen Unfall fordert fünf Verletzte – Straße gesperrt

Bei einem Unfall am Mittwochmittag sind auf der alten B 14 bei Sindelfingen nach bisherigen Informationen fünf Personen verletzt worden, drei davon schwer.
Von Eddie Langner
OB-Wahl in Leonberg: Krankenhaus-Zukunft spaltet die Kandidaten im Wahlkampf

OB-Wahl in Leonberg Krankenhaus-Zukunft spaltet die Kandidaten im Wahlkampf

Die Kandidaten für die OB-Wahl sprechen sich für ein starkes Krankenhaus in Leonberg aus. Wie das gelingen soll? Dazu gibt es unterschiedliche Meinungen.
Von Thomas K. Slotwinski
Biotonnen im Kreis Böblingen: Müllabfuhr lässt Abfall stehen

Biotonnen im Kreis Böblingen Müllabfuhr lässt Abfall stehen

Im Kreis Böblingen beteiligt sich die Müllabfuhr an einer bundesweiten Aktion. Die Biotonnen werden auf Plastik kontrolliert – ganz schön viele bleiben stehen.
Von Julia Theermann
Nachruf auf Eugen Klunzinger: Trauer um einen „blitzgescheiten“ Kopf

Nachruf auf Eugen Klunzinger Trauer um einen „blitzgescheiten“ Kopf

Der CDU-Politiker Eugen Klunzinger ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Er war nicht nur ein politisches Original, sondern Rechtsgelehrter, Rhetoriker – und Musiker.
Von Jan-Philipp Schlecht
Leonbergerin bei RTL: „Direkt nach der Show dachte ich: Nie wieder!“

Leonbergerin bei RTL „Direkt nach der Show dachte ich: Nie wieder!“

Mit ihrer Hündin Kira stand die Schülerin Sina Wittner aus Leonberg bei „Top Dog Germany“ vor einem Millionenpublikum im Rampenlicht. Warum der Auftritt anders lief als erhofft.
Von Laura Wallenfels
Unfall in Sindelfingen: Rätselhafter Zusammenstoß auf der Kreuzung

Unfall in Sindelfingen Rätselhafter Zusammenstoß auf der Kreuzung

Eine Kollision zweier Autos auf einer Sindelfinger Kreuzung gibt der Polizei Rätsel auf. Sie sucht deshalb nach Zeugen.
Von rmu
Jettingen: Unbekannte zerstechen drei Reifen eines Autos

Jettingen Unbekannte zerstechen drei Reifen eines Autos

Die Polizei sucht Zeugen für einen Fall von Sachbeschädigung in Jettingen, bei dem noch viel unklar ist.
Von rmu
Bücherei Holzgerlingen: Hier gibt es viel mehr als nur Bücher

Bücherei Holzgerlingen Hier gibt es viel mehr als nur Bücher

Die Holzgerlinger Stadtbücherei startet mit neuen Öffnungszeiten in den Herbst. Die beiden Leiterinnen sprühen geradezu vor Ideen für den Leseort.
Von Melissa Schaich
Kopfsteinpflaster ade?: So wollen Leonbergs OB-Kandidaten die Altstadt beleben – auch ohne Wochenmarkt

Kopfsteinpflaster ade? So wollen Leonbergs OB-Kandidaten die Altstadt beleben – auch ohne Wochenmarkt

Wie lässt sich die Altstadt von Leonberg attraktiver machen? Die Ideen der Kandidatinnen und Kandidaten für die anstehende OB-Wahl sehen ganz unterschiedlich aus.
Von Nathalie Mainka
Das müssen die Wähler wissen: Vom Stimmzettel bis zum Ergebnis – alle Infos zur OB-Wahl in Leonberg

Das müssen die Wähler wissen Vom Stimmzettel bis zum Ergebnis – alle Infos zur OB-Wahl in Leonberg

Am Sonntag wird in Leonberg darüber abgestimmt, wer neue Oberbürgermeisterin oder neuer Oberbürgermeister wird. Knapp 36 000 Menschen sind wahlberechtigt. Was zu beachten ist.
Von Ulrike Otto
Weitere Artikel zu Leonberg Krankenhaus OB-Wahl Kandidaten Oberbürgermeister Klinikverbund Südwest
 