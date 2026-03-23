Krause, der bislang Zweiter Bürgermeister war und in der Stichwahl mit 56,4 zu 43,6 Prozent gewonnen hatte, wird offiziell erst am 1. Mai das Amt des Münchner Oberbürgermeisters antreten - bis dahin wäre Reiter eigentlich noch OB. Krauses offizielle Amtseinführung ist laut Stadt am 11. Mai geplant.