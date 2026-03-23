Nach seiner Niederlage in der Oberbürgermeisterwahl wäre Dieter Reiter eigentlich noch bis Ende April ins Amt. Zumindest vorerst kehrt er aber nicht ins Rathaus zurück.

Münchens amtierender Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) ist nach seiner überraschend deutlichen Wahlniederlage „bis auf Weiteres“ krankgeschrieben. Wie ein Sprecher der Stadt mitteilte, hat Dominik Krause (Grüne), Reiters designierter Nachfolger, die Amtsgeschäfte übernommen. Zuvor hatten der Bayerische Rundfunk und die Zeitungsgruppe Münchner Merkur/tz berichtet. 

 

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Krause, der bislang Zweiter Bürgermeister war und in der Stichwahl mit 56,4 zu 43,6 Prozent gewonnen hatte, wird offiziell erst am 1. Mai das Amt des Münchner Oberbürgermeisters antreten - bis dahin wäre Reiter eigentlich noch OB. Krauses offizielle Amtseinführung ist laut Stadt am 11. Mai geplant.