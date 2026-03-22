So spannend war die Oberbürgermeisterwahl in München seit Jahrzehnten nicht mehr. Der Amtsinhaber hat seine Niederlage eingeräumt.
22.03.2026 - 19:10 Uhr
In der Stichwahl um den Posten des Münchner Oberbürgermeisters liegt Dominik Krause von den Grünen vorne. Nach Auszählung von 495 von 926 Wahlbezirken kam der 35-Jährige auf 59,1 Prozent der Stimmen. Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) erreichte demnach nur 40,9 Prozent. Bei der Wahlparty der Grünen brandete Jubel auf, als die erste Tendenz bekanntwurde.