OB-Wahl in München: München leuchtet jetzt grün – eine Sensation mit Ansage

„Reiter. München. Passt!“ hatte Amtsinhaber Dieter Reiter im Münchner OB-Wahlkampf selbstbewusst bis selbstsicher plakatiert. Jetzt zeigt sich: Reiter. München. Passt nicht mehr! Eine veritable Sensation! Noch vor kurzem hätten kaum jemand mit der Abwahl des 67-jährigen SPD-Oberbürgermeisters gerechnet. Und doch hatte er bei der Stichwahl am Sonntag gegenüber seinem jungen Herausforderer von den Grünen, Dominik Krause, klar das Nachsehen: Krause: 56,4 Prozent, Reiter: 43,6 Prozent – das ist deutlich.

Im ersten Wahlgang lag Reiter noch vorn. Dann wurde bekannt, dass er als Mitglied des Verwaltungsbeirats des FC Bayern München Vergütungen erhalten hat, ohne sich dies vom Stadtrat genehmigen zu lassen. Der scheinbar unangreifbare Reiter fand sich plötzlich in der Defensive wieder. Das Momentum lag jetzt beim Zweitplatzierten der ersten OB-Wahl-Runde, Dominik Krause, ohne dass dieser eine besondere Strahlkraft entwickeln musste.

Für die SPD-Ära in München stehen so klangvolle Namen wie Kronawitter und Ude

Und so entwickelte sich in den vergangenen zwei Wochen ein Trend, der am Sonntag in den Wahlsieg des bisherigen zweiten Bürgermeisters mündete. Eine doppelte Premiere: Krause ist der erste Grüne OB in der Isarmetropole. Zudem hat noch kein Grünen-Politiker eine größere Stadt in Deutschland regiert.

„Ich hab’s verbockt“, gestand Reiter ein. In den vergangenen drei Wochen habe er mehr Fehler gemacht als in den zwölf Jahren zuvor. Damit endet in der bayerischen Landeshauptstadt eine mehr als 40-jährige SPD-Ära, für die so klangvolle Namen wie Georg „Schorsch“ Kronawitter und Christian Ude stehen. Am Ende bleibt aus SPD-Sicht die bittere Erkenntnis: Reiter. München. Verbockt!