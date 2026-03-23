 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. München leuchtet jetzt grün – eine Sensation mit Ansage

OB-Wahl in München München leuchtet jetzt grün – eine Sensation mit Ansage

OB-Wahl in München: München leuchtet jetzt grün – eine Sensation mit Ansage
1
Strahlender Wahlsieger in München: Dominik Krause. Foto: Sven Hoppe/dpa

Die SPD schien das Amt des Münchner OB abonniert zu haben – bis jetzt. Künftig steht ein Grüner an der Spitze der drittgrößten deutschen Stadt. Ein Kommentar von Jan Sellner.

Stadtleben/Stadtkultur: Jan Sellner (jse)

„Reiter. München. Passt!“ hatte Amtsinhaber Dieter Reiter im Münchner OB-Wahlkampf selbstbewusst bis selbstsicher plakatiert. Jetzt zeigt sich: Reiter. München. Passt nicht mehr! Eine veritable Sensation! Noch vor kurzem hätten kaum jemand mit der Abwahl des 67-jährigen SPD-Oberbürgermeisters gerechnet. Und doch hatte er bei der Stichwahl am Sonntag gegenüber seinem jungen Herausforderer von den Grünen, Dominik Krause, klar das Nachsehen: Krause: 56,4 Prozent, Reiter: 43,6 Prozent – das ist deutlich.

 

Im ersten Wahlgang lag Reiter noch vorn. Dann wurde bekannt, dass er als Mitglied des Verwaltungsbeirats des FC Bayern München Vergütungen erhalten hat, ohne sich dies vom Stadtrat genehmigen zu lassen. Der scheinbar unangreifbare Reiter fand sich plötzlich in der Defensive wieder. Das Momentum lag jetzt beim Zweitplatzierten der ersten OB-Wahl-Runde, Dominik Krause, ohne dass dieser eine besondere Strahlkraft entwickeln musste.

Für die SPD-Ära in München stehen so klangvolle Namen wie Kronawitter und Ude

Und so entwickelte sich in den vergangenen zwei Wochen ein Trend, der am Sonntag in den Wahlsieg des bisherigen zweiten Bürgermeisters mündete. Eine doppelte Premiere: Krause ist der erste Grüne OB in der Isarmetropole. Zudem hat noch kein Grünen-Politiker eine größere Stadt in Deutschland regiert.

„Ich hab’s verbockt“, gestand Reiter ein. In den vergangenen drei Wochen habe er mehr Fehler gemacht als in den zwölf Jahren zuvor. Damit endet in der bayerischen Landeshauptstadt eine mehr als 40-jährige SPD-Ära, für die so klangvolle Namen wie Georg „Schorsch“ Kronawitter und Christian Ude stehen. Am Ende bleibt aus SPD-Sicht die bittere Erkenntnis: Reiter. München. Verbockt!

Weitere Themen

Unfall in Stuttgart: Zwei Stadtbahnen kollidieren – Strecke unterbrochen

Unfall in Stuttgart Zwei Stadtbahnen kollidieren – Strecke unterbrochen

Zwei Stadtbahnen sind zusammengeprallt: Nach einem Unfall in Stuttgart ist die Strecke der Linie U3 derzeit unterbrochen.
Von Jörg Breithut
OB-Wahl in München: München leuchtet jetzt grün – eine Sensation mit Ansage

OB-Wahl in München München leuchtet jetzt grün – eine Sensation mit Ansage

Die SPD schien das Amt des Münchner OB abonniert zu haben – bis jetzt. Künftig steht ein Grüner an der Spitze der drittgrößten deutschen Stadt. Ein Kommentar von Jan Sellner.
Von Jan Sellner
Flughafen in Stuttgart: Regierungsflieger startet zweimal durch – was es mit dem Manöver auf sich hatte

Flughafen in Stuttgart Regierungsflieger startet zweimal durch – was es mit dem Manöver auf sich hatte

Der A350 der Bundesregierung kreiste in der vergangenen Woche über dem Flughafen Stuttgart. Was dahinter steckte.
Von Michael Bosch und Daniel Kessler
Neues Restaurant in Stuttgart: Saftige Sokos und sämiger Bohneneintopf im Schinauri

Neues Restaurant in Stuttgart Saftige Sokos und sämiger Bohneneintopf im Schinauri

Georgien gilt in kulinarischer Hinsicht als das Italien Osteuropas. In Stuttgart gibt es mit dem Restaurant Schinauri schon das dritte Lokal für diese Länderküche.
Von Thea Bracht
Alpirsbach fühlt sich überrumpelt: Krimi um Windrad – „Wir wollen nicht, dass Stuttgart uns die Sicht versperrt“

Alpirsbach fühlt sich überrumpelt Krimi um Windrad – „Wir wollen nicht, dass Stuttgart uns die Sicht versperrt“

Die Stadtwerke Stuttgart warten auf die Genehmigung für ein Windrad in Alpirsbach. Das Schwarzwaldstädtchen weiß davon aber erst seit einem Monat. Ein Wettlauf gegen die Zeit.
Von Judith A. Sägesser
Apotheken-Streik Stuttgart: Apotheken-Notdienste

Apotheken-Streik in Stuttgart Diese Apotheken haben heute Notdienst

Auch in Stuttgart bleiben heute viele Apotheken aufgrund des bundesweiten Streiks geschlossen. Hier bekommt man dennoch Medikamente.
Von Lukas Böhl
Kolping-Gymnasium Stuttgart: Neues Konzept verspricht „Abi ohne Stress“

Kolping-Gymnasium Stuttgart Neues Konzept verspricht „Abi ohne Stress“

Künstliche Intelligenz und Achtsamkeitstraining sollen Jugendlichen helfen, sich strukturierter und mit weniger Druck auf das Abitur vorzubereiten. Was genau steckt dahinter?
Von Alexandra Kratz
Lange Nacht der Museen: Wie Kollektive Stuttgarts Clubkultur prägen

Lange Nacht der Museen Wie Kollektive Stuttgarts Clubkultur prägen

Im Stadtkind-Büro der Stuttgarter Zeitung und Nachrichten sprechen Vertreter der Clubkultur über Geld, Räume und neue Formen des Feierns – und darüber, was Kollektive heute leisten.
Von Charlotte Haug
Kulturhighlight in Stuttgart: Lange Nacht der Museen begeistert trotz Regen

Kulturhighlight in Stuttgart Lange Nacht der Museen begeistert trotz Regen

Trotz Regen strömten Kulturbegeisterte zur Langen Nacht der Museen in Stuttgart. Das waren die Highlights.
Von Yelin Türk
Pop-up-Store in Möhringen: Mit Holz-Männle gegen Vorurteile

Pop-up-Store in Möhringen Mit Holz-Männle gegen Vorurteile

Das BHZ Stuttgart versucht, neue Wege zu gehen – aktuell mit einem Pop-up-Store in in Möhringen. Das Projekt soll helfen, mehr Verständnis für Menschen mit Behinderung zu wecken.
Von Jan Sellner
Weitere Artikel zu Stuttgart München OB-Wahl Kommentar Dieter Reiter
 
 