OB-Wahl in München: München leuchtet jetzt grün – eine Sensation mit Ansage

„Reiter. München. Passt!“ hatte Amtsinhaber Dieter Reiter im Münchner OB-Wahlkampf selbstbewusst bis selbstsicher plakatiert. Jetzt zeigt sich: Reiter. München. Passt nicht mehr! Eine veritable Sensation! Noch vor kurzem hätten kaum jemand mit der Abwahl des 67-jährigen SPD-Oberbürgermeisters gerechnet. Und doch hatte er bei der Stichwahl am Sonntag gegenüber seinem jungen Herausforderer von den Grünen, Dominik Krause, klar das Nachsehen: Krause: 56,4 Prozent, Reiter: 43,6 Prozent – das ist deutlich.