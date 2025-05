Noch im Herbst sah es nach einer spannenden Oberbürgermeisterwahl in Pforzheim aus. Die AfD sowie SPD und Grüne wollten Gegenkandidaten präsentieren. Doch am Sonntag hat Amtsinhaber Peter Boch wohl leichtes Spiel.

Eberhard Wein 01.05.2025 - 12:32 Uhr

Der Pforzheimer Oberbürgermeister Peter Boch kann gelassen in die OB-Wahl am kommenden Sonntag gehen – die einzige in einer baden-württembergischen Großstadt in diesem Jahr. Der einstige Schleudersitz scheint zu einer sicheren Bank geworden zu sein. Warum er überhaupt so viel plakatiert habe, ist die häufigste Frage, die der 45-jährige CDU-Politiker im Wahlkampf beantworten musste. Bei den drei vorangegangenen OB-Wahlen waren Bochs Amtsvorgänger jeweils abgewählt worden.