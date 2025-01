Eigentlich erreicht der Schwäbisch Gmünder Rathauschef demnächst das Rentenalter. Dennoch will er im Mai noch einmal zur Wahl antreten. Einer hat ihn deshalb besonders bearbeitet.

Eberhard Wein 14.01.2025 - 08:56 Uhr

Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, sang einst Udo Jürgens. Der Schwäbisch Gmünder Oberbürgermeister Richard Arnold will in diesem Alter noch einmal Anlauf zu einer weiteren achtjährigen Amtszeit nehmen. Das gab der CDU-Politiker am Sonntag beim Neujahrsempfang seiner Stadt bekannt. Es wäre Arnolds dritte Amtszeit in seiner Heimatstadt. Die Wahl findet am 11. Mai statt.