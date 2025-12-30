Lange galt Amtsinhaber Holzwarth in Winnenden als gesetzt – doch nun tritt ein parteiloser Kritiker auf den Plan. Was steckt hinter der späten Bewerbung?
30.12.2025 - 16:00 Uhr
Die Bewerbungsfrist ist fast abgelaufen, als doch noch ein zweiter Name auf dem Wahlzettel zur Oberbürgermeisterwahl in Winnenden auftaucht. Neben Amtsinhaber Hartmut Holzwarth (CDU) will sich nun auch Hans-Martin Fischer zur Wahl stellen. Die Stadtverwaltung bestätigt, dass beide Bewerbungen fristgerecht eingegangen und vom Wahlausschuss zugelassen worden sind.