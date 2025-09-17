Wegen Zweifeln an der Verfassungstreue darf der AfD-Politiker nicht zur OB-Wahl in Ludwigshafen antreten. Eine Beschwerde hat keinen Erfolg - eine Entscheidung steht aber noch aus.

red/dpa 17.09.2025 - 11:40 Uhr

– Die Verfassungsbeschwerde des AfD-Politikers Joachim Paul wegen seines Ausschlusses von der Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen ist erfolglos geblieben. Das Bundesverfassungsgericht nahm die Beschwerde nicht zur Entscheidung an und erklärte sie für unzulässig. Das geht aus dem Beschluss vom Dienstag hervor.