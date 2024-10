Der Weinstädter Amtsinhaber Michael Scharmann und sein Herausforderer Harald Köck präsentieren sich den Bürgern beim Kandidaten-Duell zur OB-Wahl. Wie haben sich die zwei Bewerber um den Chefposten geschlagen?

Luitgard Schaber 03.10.2024 - 14:58 Uhr

Michael Scharmann muss schnell reden, um möglichst viele der in seiner Amtszeit umgesetzten und angestoßenen Projekte in die Redezeit zu packen, die ihm bei der Kandidatenvorstellung zur Verfügung steht. Sie sind das Pfund, mit dem er für die Weinstädter Oberbürgermeisterwahl am 20. Oktober wuchern will und kann.