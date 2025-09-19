OB-Wahlkampf in Leonberg Die Gesundheit treibt die Menschen um
Die Sorge um die medizinische Versorgung ist das Topthema im Kampf um die Macht im Rathaus. Das Rennen ist offen, meint Leonbergs Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.
Die Sorge um die medizinische Versorgung ist das Topthema im Kampf um die Macht im Rathaus. Das Rennen ist offen, meint Leonbergs Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.
Das Interesse der Menschen an der OB-Wahl in Leonberg ist überwältigend. Der Andrang beim Talk unserer Zeitung hat die optimistischsten Erwartungen unserer Redaktion weit übertroffen. Dass nicht alle, die gekommen sind, die spannende Diskussion mitverfolgen konnten, bedauern wir ausdrücklich. Die Stadtverwaltung, die tags drauf ihre offizielle Kandidatenpräsentation veranstaltet hat, zog die richtigen Schlüsse aus der gewaltigen Resonanz beim Zeitungstalk und erweiterte die Sitzkapazitäten.