Der neue OB wird am Freitag im Beisein prominenter Gäste öffentlich vereidigt. Zuvor gibt es einen Gottesdienst.
25.11.2025 - 11:11 Uhr
Viel Prominenz hat sich angekündigt, wenn am Freitag, 28. November, um 19 Uhr der neue Leonberger Oberbürgermeister Tobias Degode öffentlich in sein Amt eingeführt wird. Der CDU-Landeschef Manuel Hagel wird in der Stadthalle erwartet, genau wie der Landesvorsitzende der Freien Wähler, der frühere Renninger Bürgermeister Wolfgang Faißt. Beide politischen Kräfte hatten den 38-Jährigen während des Wahlkampfes unterstützt.