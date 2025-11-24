Der neue OB wird am Freitag im Beisein prominenter Gäste öffentlich vereidigt. Zuvor gibt es einen Gottesdienst.

Viel Prominenz hat sich angekündigt, wenn am Freitag, 28. November, um 19 Uhr der neue Leonberger Oberbürgermeister Tobias Degode öffentlich in sein Amt eingeführt wird. Der CDU-Landeschef Manuel Hagel wird in der Stadthalle erwartet, genau wie der Landesvorsitzende der Freien Wähler, der frühere Renninger Bürgermeister Wolfgang Faißt. Beide politischen Kräfte hatten den 38-Jährigen während des Wahlkampfes unterstützt.

Das Sinfonieorchester spielt Außerdem sprechen die Regierungspräsidentin Susanne Bay, Landrat Roland Bernhard und Eva Hoffmann vom Personalrat der Stadt. Vereidigt wird das neue Stadtoberhaupt durch Oliver Zander von der CDU, den Chef der größten Faktion im Leonberger Gemeinderat.

Durch den Abend führt die Moderatorin Bernadette Schoog, musikalisch begleitet wird die Amtseinführung vom Sinfonieorchester, dem Jugendsinfonieorchester und den Rhythm Bones. Die Ernennung Degodes ist formal eine öffentliche Ratssitzung. Die Zuschauerplätze sind begrenzt.

Am Freitag um 17.30 Uhr lädt die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Leonberg anlässlich der Amtseinsetzung zu einem ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Johannes der Täufer in der Stohrerstraße 20 ein.

Wahl im ersten Anlauf

Der parteilose Tobias Degode, bisher Finanzchef des Kulturamtes in Düsseldorf, war am 28. September mit 50,89 Prozent im ersten Wahlgang zum Oberbürgermeister der knapp 50 000 Einwohner großen Stadt Leonberg gewählt worden. Sein erster offizieller Arbeitstag ist am Montag, 1. Dezember.

Degodes Vorgänger Martin Georg Cohn war am vergangenen Freitag in der Stadthalle feierlich verabschiedet worden. Der Sozialdemokrat hatte nach einer Amtszeit nicht mehr kandidiert.