OB-Wechsel in Leonberg Wenn Schwaben einem Rheinländer zujubeln
Tobias Degode setzt gleich erste Akzente – und beginnt seine Amtszeit mit einem Gottesdienst. Seine Amtseinführung gerät zur gelösten Feier im Zeichen des Aufbruchs.
Der Wind des Wandels weht an diesem nasskalten Freitagabend spürbar durch Leonberg. Und zwar nicht nur durch die Stadthalle, sondern auch in der Kirche St. Johannes. Dort beginnt die Laufbahn von Tobias Degode als Oberbürgermeister. Noch bevor er in der Stadthalle offiziell ernannt wird, lädt der 38-Jährige zu einem ökumenischen Gottesdienst ein. Er ist der erste OB in Leonberg, der seine Amtszeit im Zeichen des Herrn beginnt.