Obdachloser in Immenstadt

Ein Obdachloser stirbt nach der Attacke eines 17-Jährigen in Immenstadt. Die Rechtsmedizin erkennt nun einen klaren Zusammenhang zwischen der Gewalttat und dem Tod.

Patrick Guyton 16.10.2024 - 15:35 Uhr

Am späten Abend des 6. Mai 2024 wurde der Obdachlose Martin H. am Bahnhof von Immenstadt im Allgäu von einem 17-Jährigen angegriffen. Auf einer Bank an einem kleinen Platz hatte H. seinen Stammplatz. Der 53-Jährige ging zur Polizei, erzählte von der Gewalttat und beschrieb den 17-Jährigen sehr genau.