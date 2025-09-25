Nachdem eine Anwohnerin in Botnang eine Flyer-Aktion für die obdachlose Katze Maralie gestartet hat, erhält sie ein überwältigendes Feedback. Wo das Tier im Winter nun unterkommen kann.

Damit die obdachlose Katze Maralie, die in Stuttgart-Botnang zu Hause ist, im Winter einen Rückzugsort vor der Kälte bekommt, hat eine Anwohnerin kürzlich eine Flyer-Aktion gestartet. Mit überwältigendem Feedback, wie sich nun zeigt. „Es haben sich unglaublich viele Leute gemeldet – darunter waren auch zahlreiche Zuschriften mit der Frage, ob man sich finanziell beteiligen kann“, erzählt Birgit G. aus Botnang.

Die Anwohnerin ist gerührt. „Es ist eine riesen Hilfsbereitschaft zu spüren. Das Problem ist nur, dass Maralie ja auf keinen Fall in eine geschlossene Wohnung möchte.“

Winterquartier unter freiem Himmel in Stuttgart

Entsprechend hatte die Anwohnerin auch ihren Aufruf gestaltet. In dem Flyer hatte sie nach einem Winterquartier gesucht, das eines der folgenden Kriterien erfüllt:

„eine Hütte im Garten mit einem Körbchen

einen Stellplatz für ein vorhandenes Katzenhaus

oder jemanden, der sie in die Wohnung lässt“.

Durch den Aufruf der Anwohnerin hat sich nun eine erste, entsprechende Lösung für die Katzendame ergeben – an der sie auch selbst beteiligt ist: „Wir konnten mein Winterhaus in eine kleine Hütte auf einem Nachbarsgrundstück aufstellen“, sagt Birgit G.

Nimmt die Katze den Unterschlupf an?

„Jetzt ist eben die Frage, ob Maralie den Unterschlupf annimmt. Ich versuche sie gerade dort anzufüttern. Sie hat dort jetzt auf jeden Fall einen Rückzugsort und das ist ja schon mal viel wert.“

Warmer Unterschlupf im kalten Winter: In dem Häuschen für Maralie, das künftig draußen steht, befindet sich eine selbstheizende Decke und Stroh. Foto: privat

In dem Häuschen sorgen eine selbstheizende Decke und Stroh für wohlige Wärme – auch bei winterlichen Temperaturen. Birgit G. hofft, dass die Katze, die meist im Gebiet der Eltinger Straße in Botnang unterwegs ist, das Winterquartier bald annimmt und so geschützt durch den Winter kommen kann.