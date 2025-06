In Oberboihingen attackiert ein Unbekannter einen 66-Jährigen mit einem Bierglas. Jetzt sucht die Polizei dringend Zeugen.

cpa 23.06.2025 - 12:20 Uhr

Am Bahnhof Oberboihingen ist es am Sonntagmittag zu einer gefährlichen Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Täter gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet ein 66 Jahre alter Mann gegen 13.30 Uhr mit dem Unbekannten am Bahnsteig 2 in Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte mit einem Bierglas auf den Kopf seines Kontrahenten eingeschlagen haben.