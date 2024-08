Auf einer Sommertour zu drei Ludwigsburger Betrieben schwärmt Oberbürgermeister Matthias Knecht von der Innovationskraft in der Stadt. Die Transformation der Autoindustrie treffe den Standort Ludwigsburg zwar hart, ins Wanken gerate dieser aber nicht.

Emanuel Hege 09.08.2024 - 17:07 Uhr

Vor rund zwei Jahren hat das Schweizer Pharmaunternehmen Roche in Ludwigsburg einen großen Campus für 500 Mitarbeiter eröffnet. Damit hat das Milliarden schwere Unternehmen die drei früheren Standorte Aldingen, Kornwestheim und Waiblingen zusammengelegt. „Die Infrastruktur und die Voraussetzungen in Ludwigsburg waren und sind ideal“, sagte Andreas Pech, Leiter des Standortservices, während des Besuchs des Oberbürgermeisters am Freitag. Ein aufschlussreiches Detail über den neuen Standort: Da, wo jetzt Geräte für die Analyse von Blutproben hergestellt werden, lagerten früher unzählige Glühkerzen für Verbrennermotoren.