Der Stuttgarter Anwalt Seith deckte illegale Anlagegeschäfte mit Milliardenschaden für Staatskassen nach. Die Schweizer Justiz macht ihm aber den Prozess und will seine Festnahme.

red/dpa 09.12.2024 - 14:59 Uhr

In Deutschland wird er als Aufklärer der dubiosen Cum-Ex-Geschäfte gefeiert, in der Schweiz muss sich der Anwalt Eckart Seith aus Stuttgart erneut gegen den Vorwurf der Wirtschaftsspionage verteidigen. Die Staatsanwaltschaft hatte für ihn Sicherungshaft wegen Fluchtgefahr beantragt. Seith bezeichnete das in einer Verhandlungspause am Obergericht Zürich am Montag als „Kampfansage“. Richter Beat Gut stellte klar, ihm drohe keine Verhaftung.