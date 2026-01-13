Das Oberlandesgericht Stuttgart hat Anklage gegen zwei mutmaßliche Agenten Russlands erhoben. Sie sollen den Versand von Brandsätzen ausgetestet haben.
13.01.2026 - 14:10 Uhr
Sollten Brandsätze per Post verschickt werden? Die Bundesanwaltschaft hat am Oberlandesgericht Stuttgart Anklage gegen zwei mutmaßliche Agenten Russlands erhoben. Die beiden Ukrainer sollen im Auftrag eines russischen Nachrichtendienstes Pakete mit GPS-Trackern von Köln in Richtung Ukraine verschickt haben. Auf diese Weise sollten Versandrouten und Transportabläufe ausgeforscht und später Pakete mit Brandsätzen aufgegeben werden, so die Karlsruher Behörde.