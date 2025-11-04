Sie hatte Alkohol getrunken und war eingeschlafen – dann rammte ihr Güterschiff die Schleuse. Auch im Berufungsverfahren wird die Frau schuldig gesprochen. Doch die Zeit spielt für sie.
04.11.2025 - 17:26 Uhr
Knapp zwei Jahre nach einem folgenschweren Schiffsunfall an einer Schleuse auf dem Rhein hat das Oberlandesgericht Karlsruhe die Steuerfrau im Berufungsprozess zu einer Geldstrafe verurteilt. Das Schifffahrtsobergericht sprach die Frau - wie schon die Vorinstanz - der fahrlässigen Gefährdung des Schiffsverkehrs schuldig, wie ein Sprecher sagte.