Dubai-Schokolade muss grundsätzlich aus Dubai stammen. Das entschied am Freitag das Oberlandesgericht Köln.

red/AFP 27.06.2025 - 15:27 Uhr

Dubai-Schokolade muss grundsätzlich aus Dubai stammen. Das entschied am Freitag das Oberlandesgericht Köln und gab im Eilverfahren in vier Fällen den Antragstellern statt, die jeweils gegen Anbieter von „Dubai-Schokolade“ auf Unterlassung geklagt hatten, weil die Schokolade nicht in Dubai hergestellt war.