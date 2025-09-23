Oberlandesgericht Stuttgart: Lidl-Plus-App: Klage der Verbraucherschützer abgewiesen

Viele große Handelsketten nutzen die digitalen Möglichkeiten, um Vorteile für sich und den Kunden miteinander zu verbinden: Wer sich auf einer App registriert, kann Bonus- und Treueprogramme nutzen. Nicht immer geht es ausreichend transparent zu. So ist auch der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) gegen die Lidl-Plus-App vor Gericht gezogen. Freilich erfolglos: Der Verbraucherrechtssenat des Oberlandesgerichts (OLG) Stuttgart hat die Unterlassungsklage am Dienstag in erster Instanz abgewiesen – die App kann bleiben, wie sie ist.