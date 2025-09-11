Am Donnerstag hat in Stuttgart ein Prozess gegen einen 29 Jahre alten, mutmaßlichen Islamisten begonnen. Was dem Mann vorgeworfen wird.

red/afp 11.09.2025 - 15:30 Uhr

Vor dem Oberlandesgericht Stuttgart hat am Donnerstag ein Prozess gegen einen mutmaßlichen Islamisten begonnen. Angeklagt ist der heute 29-Jährige wegen der Mitgliedschaft in einer ausländischen Terrororganisation. 2013 und 2014 soll er sich als Jugendlicher und später als Heranwachsender in Syrien einer islamistischen Miliz angeschlossen haben.