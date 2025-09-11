Am Donnerstag hat in Stuttgart ein Prozess gegen einen 29 Jahre alten, mutmaßlichen Islamisten begonnen. Was dem Mann vorgeworfen wird.

Vor dem Oberlandesgericht Stuttgart hat am Donnerstag ein Prozess gegen einen mutmaßlichen Islamisten begonnen. Angeklagt ist der heute 29-Jährige wegen der Mitgliedschaft in einer ausländischen Terrororganisation. 2013 und 2014 soll er sich als Jugendlicher und später als Heranwachsender in Syrien einer islamistischen Miliz angeschlossen haben.

 

Bei dieser Organisation handelte es sich um die Katibat Abu Bakr al-Siddik, die von ehemaligen Mitgliedern der syrischen Armee 2012 gegründet wurde. Diese soll laut Anklage die Herrschaft der Scharia als Ziel gehabt haben. Die Gruppe soll an verschiedenen Kämpfen im syrischen Bürgerkrieg beteiligt gewesen sein.

Ab September 2013 soll sich der heute 29-Jährige dieser Gruppe angeschlossen und mit einer Waffe Wachdienste an Ölfeldern geleistet haben. Zudem habe er verletzte Kämpfer in ein Krankenhaus gebracht und andere Kämpfer bekocht. Im Juni 2014 habe sich die Organisation wegen der Machtübernahme des IS aufgelöst. Bis Anfang Dezember sind noch acht Fortsetzungstermine angesetzt.