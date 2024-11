Ein Bagger beschädigt die Oberleitung der Rheintalbahn. Die Folge: die Strecke muss stundenlang gesperrt werden. Welche Züge betroffen waren.

dpa 28.11.2024 - 16:36 Uhr

Bad Krozingen - Wegen einer beschädigten Bahn-Oberleitung in Südbaden sind zahlreiche Regio- und Fernverbindungen auf der Rheintalbahn eingeschränkt gewesen. Betroffen waren im Fernverkehr hauptsächlich Verbindungen nach Basel – etwa aus Hamburg, Berlin oder Düsseldorf, wie ein Bahnsprecher sagte. Bei dem Unfall bei Bad Krozingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sei am Mittag ein Bagger in die Oberleitung gefahren.