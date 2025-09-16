Die Putenhaltung auf der Streuobstwiese ist nicht nur artgerecht, sondern ermöglicht auch den Erhalt der wertvollen Kulturlandschaft.
16.09.2025 - 18:00 Uhr
Streuobstwiesen prägen das Bild der Landschaft am Albtrauf, so auch im Lenninger Tal. Die Obstbäume bieten neben ihren Früchten auch wichtigen Lebensraum für heimische Tiere und Pflanzen. Doch in Oberlenningen gibt es eine Wiese mit besonderen Bewohnern. Etwa 200 Puten picken hier an den herabgefallenen Birnen und Äpfeln. Diese Kombination von Streuobstwiese und Tierhaltung ist für Benjamin Gökeler seit Jahren ein Erfolgsmodell.