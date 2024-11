Nach dem Rückrundenauftakt mit zwei verlorenen Heimkämpfen gegen den SC Korb (7:27) und den SV Dürbheim (14:23) ist der SV Fellbach in akuter Abstiegsnot.

Michael Käfer 05.11.2024 - 10:57 Uhr

Eigentlich sollte für die bislang sieglosen Ringer des Viertligisten SV Fellbach mit dem Start der Rückrunde am Freitagabend die Wende kommen. Weil die Stilarten in der Oberliga gegenüber der Hinrunde getauscht werden, können Ringer wie der bislang im Freistil eingesetzte Greco-Spezialist Kyriakos Papadopoulos endlich in ihrer angestammten Stilart ringen. Zudem starteten mehrere Fellbacher bisher mangels Alternative eine Gewichtsklasse höher als gewohnt – und trafen folglich auf körperlich überlegene Opponenten. Hinzu kam, dass der bislang verhinderte bulgarische Zugang Aleksandar Vakanin im schwach besetzten Schwergewicht zu seinen ersten beiden Einsätzen auf der Matte kam.