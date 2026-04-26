Oberliga TSV Schmiden: Gegen das Ligaschlusslicht ist am Ende der Turbogang vonnöten

Wenn der Tabellenletzte in der Oberliga locker aufspielt und der Tabellenführer ein bisschen verkrampft auftritt, dann kann sich daraus durchaus eine spannende Begegnung entwickeln. So geschehen am Samstagabend vor den 160 Zuschauern in der Eichwaldhalle in Altensteig. Der Ligaprimus TSV Schmiden gastierte beim TSV Altensteig, gegen den er das Hinspiel gewonnen hatte, und tat sich bis kurz vor Schluss schwer. Das lag sicherlich am locker aufspielenden Gegner, das lag aber in erster Linie daran, dass die Mannschaft um den Trainer Richard Babjak nicht richtig ins Spiel gefunden hatte. Am Ende allerdings setzte sich der Aufstiegsanwärter doch mit 36:32 (17:17) durch und ist damit nur noch einen Schritt vom Sprung in die Regionalliga entfernt. „Als wir hochgeschaltet haben, konnten wir uns absetzen. Aber es war kein schönes Spiel. Egal, Hauptsache gewonnen“, sagte Richard Babjak.

Dem Coach wäre es zweifelsfrei lieber gewesen, wenn die Gäste sich schon früher vom Gegner hätten absetzen können. Dann wäre der Abend für ihn deutlich entspannter verlaufen. So aber konnte er erst rund fünf Minuten vor Schluss aufatmen, nachdem die Schmidener Handballer von einem 29:29-Unentschieden auf eine 33:29-Führung gestellt hatten. Daran beteiligt war selbstverständlich auch Paul Feirabend, der in Altensteig insgesamt elf Treffer markierte; sechs davon per Siebenmeter bei einer makellosen Quote. Gute Leistungen zeigten aber auch Robin Paul und Timo Baur, der nach einer Verletzungspause erst wenige Trainingsstunden absolviert hatte. Beide Rückraumspieler erzielten jeweils fünf Tore. Überragender Akteur aufseiten des designierten Absteigers TSV Altensteig war Tim Schweizer, dem zwölf Tore gelangen.

Der TSV Schmiden agiert nicht immer bravourös

Die Handballer des TSV Schmiden lösen ihre Aufgaben zuletzt nicht immer mit Bravour, aber sie lösen sie eben. Sie spüren den punktgleichen Verfolger HTV Meißenheim im Nacken, dieser wartet nur auf einen Ausrutscher des Konkurrenten, um selbst den direkten Weg in die Regionalliga zu nehmen. Stattdessen werden sie sich dafür wohl über den Umweg Aufstiegsspiele Mitte Mai qualifizieren müssen. Der Gegner heißt dann wohl: TSV Wolfschlugen, der Zweite der Staffel 2.

In Herrenberg steigt das Finale für den TSV Schmiden

Für das Team um Richard Babjak steht noch ein Ligaspiel auf dem Programm. Am Samstag, 19 Uhr, gastieren sie bei der SG H2Ku Herrenberg. „Das ist unser Finale“, sagt der Trainer des TSV Schmiden. Tatsächlich kann der Tabellenführer sich mit einem weiteren Sieg aus der Oberliga verabschieden und von Herbst an das nächste Abenteuer beginnen. Richard Babjak wäre es aber ganz recht, wenn die Schmidener Handballer am letzten Spieltag schon früher einen Gang hochschalten könnten, damit ihm die Spannung in den Schlussminuten erspart bleibt. Auch wenn der Gegner aus der hinteren Tabellenregion gegen den Ligaprimus wieder einmal locker aufspielen sollte.

TSV Schmiden: Riegel, Scheiner – Feirabend (11/6), Baur (5), Robin Paul (5), Geßwein (3), Klein (3), Bühler (2), Pichler (2), Siebel (2), Nick Traub (2), König (1), Funk, Türk, Weber, Züfle.