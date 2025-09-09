 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Wirtschaft

  4. Spekulationen über Heckler & Koch

Oberndorfer Konzern Spekulationen über Heckler & Koch

Oberndorfer Konzern: Spekulationen über Heckler & Koch
1
In Oberndorf weist der Trend klar nach oben. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Hat der Schwarzwälder Rüstungskonzern Heckler & Koch einen neuen Mehrheitsaktionär aus den USA? Ein Sprecher kommentiert entsprechende Medienberichte eindeutig.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

Die Waffenschmiede Heckler & Koch mit Sitz in Oberndorf (Kreis Rottweil) steht infolge der Zeitenwende wirtschaftlich mittlerweile gut da: Volle Auftragsbücher (vor allem dank der Bundeswehr) sorgen für eine sehr gut ausgelastete Produktion.

 

Unruhe haben zuletzt jedoch Spekulationen über Veränderungen der Eigentümerstruktur ausgelöst. Danach soll die US-Finanzgesellschaft Erell LLC mit Sitz in Jackson (Wyoming) die Kontrolle über die komplexe, intransparente Beteiligungsstruktur übernommen haben.

US-Finanzgesellschaft Erell LLC mischt nun mit

Bisher liegt das Unternehmen vor allem in den Händen des französischen Finanzinvestors Nicolas Walewski, Eigentümer der Finanzholding CDE (Compagnie de Développement de l’Eau) in Luxemburg, und des Bankiers Philippe de Lavenere Lussan. Laut Bundesanzeiger soll es zu Umschichtungen zugunsten des neuen Mehrheitsaktionärs gekommen sein, heißt es in Medienberichten.

CDE hält weiterhin 70,8 Prozent der Anteile

Ein HK-Sprecher stellt klar: „Es gab keinen Eigentümerwechsel bei Heckler & Koch – die CDE war, ist und bleibt die alleinige Hauptaktionärin von Heckler & Koch.“ Sie halte circa 70,8 Prozent der Anteile.

Die im Bundesanzeiger veröffentlichte Meldung betreffe lediglich eine formale Anpassung oberhalb der CDE in der Eigentümerkette. „Hinter allen Gesellschaften steht unverändert derselbe Investor und dieselbe Familie.“ Materiell und personell habe sich nichts verändert. „Für unser Geschäft, unsere Strategie und unsere Arbeit bei Heckler & Koch hat diese formelle Anpassung keinerlei Auswirkungen“, betont der Sprecher des Rüstungskonzerns.

Weitere Themen

Oberndorfer Rüstungskonzern: Spekulationen über Heckler & Koch

Oberndorfer Rüstungskonzern Spekulationen über Heckler & Koch

Hat der Schwarzwälder Rüstungskonzern Heckler & Koch einen neuen Mehrheitsaktionär aus den USA? Ein Sprecher kommentiert entsprechende Medienberichte eindeutig.
Von Matthias Schiermeyer
Der Kanzler auf der IAA: Merz redet die Autoindustrie stark

Der Kanzler auf der IAA Merz redet die Autoindustrie stark

Friedrich Merz präsentiert sich auf der IAA als Autokanzler. Dessen Ziel ist es, den Standort Deutschland so schnell wie möglich stark zu machen.
Von Peter Stolterfoht
Strecke von Stuttgart nach Malmö: Mercedes EQS schafft mit Festkörperbatterie Reichweite von 1200 Kilometer

Strecke von Stuttgart nach Malmö Mercedes EQS schafft mit Festkörperbatterie Reichweite von 1200 Kilometer

Mercedes hat mit einem Elektrofahrzeug mit Festkörperbatterie erfolgreich eine Demonstrationsfahrt über eine Strecke von 1205 Kilometer absolviert, ohne nachladen zu müssen.
Von red/afp
IAA im Klimastreit: Warum der Kampf ums Verbrennerverbot am Kernproblem vorbei geht

IAA im Klimastreit Warum der Kampf ums Verbrennerverbot am Kernproblem vorbei geht

Wenn es Herstellern und Politik nicht gelingt, den Umstieg aufs Elektroauto zu meistern, verlieren alle. Die Konkurrenz wartet nicht auf Deutschland, meint unser Autor.
Von Matthias Schmidt
Die Deutz-Aktie fällt am 09.09.2025 um über 5 %. Grund ist eine Kapitalerhöhung. Alle Hintergründe im Überblick.

SDAX-Wert unter Druck Warum fällt die Deutz-Aktie?

Die Deutz-Aktie rutscht nach einem neuen Mehrjahreshoch deutlich ab. Was hinter dem Kursrückgang steckt.
Von Matthias Kemter
Der Kurs der Clara Technologies Aktie bricht weiter ein: zerplatzte KI-Fantasien, Kapitalerhöhung & fehlende Impulse setzen den Kurs weiter unter Druck. Die Gründe für den Kurssturz.

Kurs-Chaos setzt sich fort Warum fällt die Clara-Technologies-Aktie? - Gründe für den Kurssturz

Von der gefeierten KI-Rakete zurück zum Pennystock. Die Clara-Technologies-Aktie rauscht nach einem Höhenflug in der ersten Jahreshälfte immer weiter nach unten. Was hinter dem Kurssturz um über 80 % steckt.
Von Matthias Kemter
Automesse: IAA bleibt weitere sechs Jahre in München

Automesse IAA bleibt weitere sechs Jahre in München

Der VDA verlängert den Vertrag mit der Messe München. Auch 2027 wird die IAA Mobility in der bayerischen Landeshauptstadt stattfinden.
Anfrage der Linksfraktion: Mindestlohnbetrug: vor allem Gaststätten sind auffällig

Anfrage der Linksfraktion Mindestlohnbetrug: vor allem Gaststätten sind auffällig

Eine Anfrage der Linken beleuchtet den heiklen Kampf der Finanzkontrolle Schwarzarbeit in Baden-Württemberg. Das Risiko, beim Mindestlohnbetrug erwischt zu werden, ist gering.
Von Matthias Schiermeyer
Die Nebius-Aktie legt über 40 % zu. Grund ist ein Milliardenvertrag mit Microsoft über KI-Rechenleistung. Alle Hintergründe zum Kursanstieg.

Kurssprung über 40 % Warum steigt die Nebius-Aktie?

Die Nebius-Aktie schießt um über Prozent nach oben, ausgelöst durch einen milliardenschweren KI-Deal mit Microsoft. Warum der Tech-Wert plötzlich so gefragt ist.
Von Matthias Kemter
Güterbahnhof Kornwestheim: Wie Container endlich über die Alpen kommen

Güterbahnhof Kornwestheim Wie Container endlich über die Alpen kommen

Diese Boxen könnten helfen, das Klima zu retten: Mit Containern werden Schiene und Straße perfekt kombiniert. Auf dem Umschlagterminal sieht man, warum das einen langen Atem braucht.
Von Andreas Geldner
Weitere Artikel zu Heckler & Koch
 