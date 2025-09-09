Oberndorfer Konzern: Spekulationen über Heckler & Koch

Die Waffenschmiede Heckler & Koch mit Sitz in Oberndorf (Kreis Rottweil) steht infolge der Zeitenwende wirtschaftlich mittlerweile gut da: Volle Auftragsbücher (vor allem dank der Bundeswehr) sorgen für eine sehr gut ausgelastete Produktion.

Unruhe haben zuletzt jedoch Spekulationen über Veränderungen der Eigentümerstruktur ausgelöst. Danach soll die US-Finanzgesellschaft Erell LLC mit Sitz in Jackson (Wyoming) die Kontrolle über die komplexe, intransparente Beteiligungsstruktur übernommen haben.

US-Finanzgesellschaft Erell LLC mischt nun mit

Bisher liegt das Unternehmen vor allem in den Händen des französischen Finanzinvestors Nicolas Walewski, Eigentümer der Finanzholding CDE (Compagnie de Développement de l’Eau) in Luxemburg, und des Bankiers Philippe de Lavenere Lussan. Laut Bundesanzeiger soll es zu Umschichtungen zugunsten des neuen Mehrheitsaktionärs gekommen sein, heißt es in Medienberichten.

CDE hält weiterhin 70,8 Prozent der Anteile

Ein HK-Sprecher stellt klar: „Es gab keinen Eigentümerwechsel bei Heckler & Koch – die CDE war, ist und bleibt die alleinige Hauptaktionärin von Heckler & Koch.“ Sie halte circa 70,8 Prozent der Anteile.

Die im Bundesanzeiger veröffentlichte Meldung betreffe lediglich eine formale Anpassung oberhalb der CDE in der Eigentümerkette. „Hinter allen Gesellschaften steht unverändert derselbe Investor und dieselbe Familie.“ Materiell und personell habe sich nichts verändert. „Für unser Geschäft, unsere Strategie und unsere Arbeit bei Heckler & Koch hat diese formelle Anpassung keinerlei Auswirkungen“, betont der Sprecher des Rüstungskonzerns.