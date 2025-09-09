Oberndorfer Rüstungskonzern Spekulationen über Heckler & Koch
Hat der Schwarzwälder Rüstungskonzern Heckler & Koch einen neuen Mehrheitsaktionär aus den USA? Ein Sprecher kommentiert entsprechende Medienberichte eindeutig.
Hat der Schwarzwälder Rüstungskonzern Heckler & Koch einen neuen Mehrheitsaktionär aus den USA? Ein Sprecher kommentiert entsprechende Medienberichte eindeutig.
Die Oberndorfer Waffenschmiede Heckler & Koch steht infolge der Zeitenwende wirtschaftlich mittlerweile gut da: Volle Auftragsbücher (vor allem dank der Bundeswehr) sorgen für eine sehr gut ausgelastete Produktion. Unruhe haben zuletzt jedoch Spekulationen über Veränderungen der Eigentümerstruktur ausgelöst.