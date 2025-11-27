Derzeit stattet H&K die Bundeswehr schrittweise mit neuen Sturmgewehren aus, weitere Waffen fertigt die Firma für andere Nato-Staaten. Die Auftragsbücher der Firma sind prall gefüllt.

red/dpa 27.11.2025 - 16:24 Uhr

Angesichts steigender Rüstungsausgaben der Nato-Staaten hat der Waffenhersteller Heckler & Koch deutlich bessere Geschäfte gemacht. Wie H&K in Oberndorf mitteilte, stieg der Umsatz im dritten Quartal um 6 Prozent auf 279,1 Millionen Euro und der Nachsteuergewinn um fast 50 Prozent auf 25,4 Millionen.