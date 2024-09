Eine Frau wird auf dem Heimweg von einem Mann angesprochen. Er soll ihr gegen ihren Willen bis in ihre Wohnung gefolgt sein. Schließlich greift die Polizei ein - wegen eines Livestreams.

Während sie von einem Mann bedrängt wurde, hat eine Frau in Weiden in der Oberpfalz einen Livestream über die sozialen Medien gestartet. Ein Zuschauer habe daraufhin die Hamburger Polizei verständigt, teilte die Polizei mit. Die Polizei in Weiden habe so von dem Vorfall erfahren und den Mann schließlich festgenommen.