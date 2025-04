Ein älterer Mann ist mit seinem Auto auf einer Bundesstraße unterwegs, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verliert - mit schlimmen Folgen.

red/dpa/lby 16.04.2025 - 15:14 Uhr

Ein 83-Jähriger ist in der Oberpfalz mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und tödlich verunglückt. Der Mann sei auf der Bundesstraße 470 bei Schwarzenbach (Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab) mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Trotz schneller Reanimationsversuche und des Einsatzes eines Rettungshubschraubers starb der Mann.