In Oberrot im Kreis Schwäbisch Hall eskaliert ein Streit unter mehreren Männern auf einem Parkplatz. Ein Mann stirbt. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.

Im Fall einer Schlägerei und dem Tod eines Mannes auf einem Parkplatz im Kreis Schwäbisch Hall laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren, wie die Staatsanwaltschaft Heilbronn bekannt gibt. Die Hintergründe zu dem Vorfall wie der Hergang und ein mögliches Motiv seien bislang weiterhin unklar, sagte ein Pressesprecher des Präsidiums am Morgen. Ebenfalls unklar sei, ob es sich um eine Tötung handelt - oder nicht.

Am Tatort wurden Spuren gesichert. Foto: dpa/Marius Bulling

Den Angaben zufolge war ein Streit zwischen vier Männern im Industriegebiet in Oberrot am Samstagabend gegen 20.15 Uhr eskaliert. Ersten Erkenntnissen nach waren die Beteiligten Lastwagenfahrer. Es sei zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 34-jähriger Mann tödlich verletzt worden sei. Drei Männer im Alter von 35, 41 und 45 Jahren wurden daraufhin in unmittelbarer Nähe festgenommen. Ob sie beteiligt waren und damit tatverdächtig sind, müsse jedoch noch geklärt werden.

Das Alter sowie weitere Details nannte die Polizei vorerst nicht. Mehrere Spuren seien bereits gesichert worden. Nun laufen die Ermittlungen.