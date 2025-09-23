Oberschwaben rockt Lauter und schärfer als jeder Mähbalken
Zwei Autoren aus Oberschwaben erzählen, wie Rock und Pop in den Siebziger- und Achtzigerjahren auf die Dörfer kamen und ganze Generationen verzauberten.
Die Zeit, von der dieses Buch erzählt, liegt noch gar nicht weit zurück. Es geht um die Ära der 70er und 80er und um spätere Jahre – Jahrzehnte also, an die sich manche noch gut erinnern. Und doch erzählen die Autoren Peter Fischer und Dieter Löffler von etwas ganz anderem, fast Fremdem: In „Oberschwaben rockt“ schildern sie, wie es früher in den Dörfern klang, wenn es nicht gerade der Kirchenchor oder die Blasmusik war. Man erlebte dort nicht nur den rasselnden Mähbalken am Traktor, sondern jede Menge Livemusik. Gasthäuser und dörfliche Säle wurden von Bands aus der Region bespielt und verzaubert. Denn Musik, das macht das Buch deutlich, verwandelt Menschen, bringt sie einander näher und am Ende sogar noch zusammen.