Die Verwaltung in Oberstenfeld (Kreis Ludwigsburg) will in der Ortsmitte Fußgänger besser schützen. Das will sie mit einer Tempo-20-Zone erreichen. Andere Kommunen haben das schon gemacht. Wie sind dort die Erfahrungen?

Oliver von Schaewen 06.11.2024 - 15:56 Uhr

Die Ortsmitte von Oberstenfeld gilt als lebendig. Das liegt an an einer attraktiven Mischung aus Ärzten und Geschäften – und genügend Parkplätzen. Der Nachteil im mitunter quirligen Geschehen: Autofahrer müssen sich mit Fußgängern arrangieren und umgekehrt. Die Gemeindeverwaltung will das Miteinander nun auf eine neue Basis stellen: Tempo 20 statt 30.