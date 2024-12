Unbekannte haben Mittwochnacht in Oberstenfeld einen Zigarettenautomat gesprengt und leer geräumt. Die Fahndung der Polizei verlief bisher ohne Erfolg.

Julia Amrhein 05.12.2024 - 14:20 Uhr

Zwei Männer haben Mittwochnacht gegen 23.45 Uhr in Oberstenfeld einen Zigarettenautomaten in der Beilsteiner Straße aufgesprengt. Wie die Polizei mitteilt, steckten die Unbekannten anschließend Zigaretten sowie das Bargeld ein, ehe sie zu Fuß in Richtung Kleiststraße flüchteten. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg.