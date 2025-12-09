Der Mann soll zuvor über einen Messenger-Dienst von einer jungen Frau zu dem Treffen Ende November in einem Wald an einem ehemaligen Sportplatz gelockt worden sein. Die Polizei schließt nicht aus, dass sich die Täter als Frau ausgegeben und den Geschädigten kontaktiert haben. Als der Mann am Abend am Treffpunkt erschien, soll er unvermittelt angegriffen worden sein. Danach sollen die Täter in einer Bankfiliale im benachbarten Hüffenhardt versucht haben, Geld abzuheben. Ob ein finanzieller Schaden entstand, war laut Polizei zunächst nicht bekannt. Die Ermittler suchen nach Zeugen.