Ein Mann verabredet sich in Obrigheim mit einer jungen Frau. Aber die taucht nicht auf. Stattdessen wird er geschlagen und bestohlen.
09.12.2025 - 16:58 Uhr
Ein Mann ist bei einer vermeintlichen Verabredung mit einer Frau in Obrigheim (Neckar-Odenwald-Kreis) von maskierten Tätern angegriffen worden. Die drei Männer schlugen, traten und bedrohten ihn und nahmen ihm Mobiltelefon, Geldbeutel, Bankkarte samt PIN sowie den Fahrzeugschlüssel ab, wie die Polizei mitteilte. Das 33 Jahre alte Opfer erlitt Prellungen, wurde im Krankenhaus behandelt und ging nach der Tat zur Polizei.