Auch bei extremer Hitze stehen Erdbeeren hoch im Kurs. Doch die Erdbeerhauptsaison im Süden Deutschlands endet früher als geplant. Das sind die Gründe.
26.06.2026 - 07:48 Uhr
Wegen der Hitzewelle endet die Erdbeerhauptsaison in Baden-Württemberg eine Woche früher als erwartet. Bereits vergangenes Wochenende habe ein großer Teil der süddeutschen Betriebe aufgrund der Hitze die Ernte eingestellt, teilte der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE) mit. Die Preise haben laut der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (Ami) zuletzt bereits angezogen.