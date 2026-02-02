Obstbau am Bodensee Äpfelbäume mit Sonnenschirm: Hubert Bernhards Solarobst
Die Obstbäume von Hubert Bernhard am Bodensee gedeihen unter einem Schutzdach aus Solarmodulen. So hat er zur Erntezeit doppelten Ertrag.
Hubert Bernhard, Obstbauer aus Kressbronn, bewirtschaftet eine der am besten erforschten Apfelplantagen der Welt. Sein Betrieb am Bodensee ist Teil der Modellregion „Agri-Photovoltaik“, einem landesweiten Forschungsprojekt.