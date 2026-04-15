Obstbau boomt Streuobstwiese der Zukunft: „Pekannuss und Kaki könnten gedeihen“
Streuobstwiesen pflegen – das ist nur was für Senioren? Weit gefehlt. Manfred Nuber, „Mr. Obstbau“ aus dem Kreis Böblingen, erklärt, warum das Hobby boomt wie noch nie.
Streuobstwiesen pflegen – das ist nur was für Senioren? Weit gefehlt. Manfred Nuber, „Mr. Obstbau“ aus dem Kreis Böblingen, erklärt, warum das Hobby boomt wie noch nie.
Manfred Nuber ist im Landkreis Böblingen Fachwart für Obst- und Gartenbau. Aber er ist noch viel mehr: nämlich mit Leidenschaft dabei. Sein Wissen um Obstbäume, Entwicklung, Ernte ist immens.