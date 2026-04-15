 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Streuobstwiese der Zukunft: „Pekannuss und Kaki könnten gedeihen“

Obstbau boomt Streuobstwiese der Zukunft: „Pekannuss und Kaki könnten gedeihen“

Obstbau boomt: Streuobstwiese der Zukunft: „Pekannuss und Kaki könnten gedeihen“
1
Er ist der „Mr Obstbau“ im Kreis Böblingen. Manfred Nuber weiß fast alles über Obstbäume, was man wissen kann. Foto: Stefanie Schlecht

Streuobstwiesen pflegen – das ist nur was für Senioren? Weit gefehlt. Manfred Nuber, „Mr. Obstbau“ aus dem Kreis Böblingen, erklärt, warum das Hobby boomt wie noch nie.

Böblingen: Carola Stadtmüller (cas)

Manfred Nuber ist im Landkreis Böblingen Fachwart für Obst- und Gartenbau. Aber er ist noch viel mehr: nämlich mit Leidenschaft dabei. Sein Wissen um Obstbäume, Entwicklung, Ernte ist immens.

 

Herr Nuber, erst gab es im Februar einen Frühstart in den Frühling, dann wieder eisig, kurz warm und jetzt: vier Grad und Nebel. Wie geht es den Obstbäumen?

Manfred Nuber: Ja, es war bisher ein sehr turbulentes Jahr. Ein milder Winter insgesamt, dann ein sehr warmer Februar, der sehr früh alle Pflanzen dazu verleitet hat, auszutreiben. Im Februar waren wir vier bis sechs Wochen voraus. Um den 10. März kam eine Kaltphase mit fast zwei Wochen Stillstand. Bei der Obstblüte ist das so: Wenn die Pflanze den Reiz durch die Wärme hat, dann legt sie los. Das kann nur verlangsamt, aber nicht mehr zurückgefahren werden. Eine Knospe, die da ist, kann sich nicht wieder zurückziehen. Diese frühen Startmomente – die haben wir in den letzten Jahren immer häufiger.

Zum Klima beziehungsweise dessen Veränderung kommen wir gleich noch. Können Sie sagen, welche Bäume unter diesen Temperaturextremen am meisten gelitten haben?

Ja, vor allem diese 3 bis 4 Grad Minus kurz vor Ostern waren schlimm. Das betraf die Mandelblüte, da gibt es inzwischen einige Bäume hier, und die Aprikose – da ist fast alles erfroren.

Welche Bäume haben Frostschäden? Einige sind es durchaus – aber nicht alle. Foto: Stefanie Schlecht

Können denn die Pflanzen selbst sozusagen überhaupt „etwas unternehmen“ – wenn sie sich schon keine Jacke anziehen können?

Doch, es gibt schon Mechanismen: Der Pflanzensaft, der durch die Wärme schießt, ist zuckerhaltig, und Zucker senkt den Gefrierpunkt. Wäre das nicht so, würde die Zelle bereits bei minus 0,5 Grad platzen. Die Blüte schafft dadurch minus 2,5 oder sogar minus 3 Grad.

Das heißt, bei den Kulturen, die sie aufzählen, gibt es definitiv keine Ernte?

Meist wird ein Frostschaden überschätzt. Für eine Vollernte beim Apfel etwa braucht man nur fünf Prozent der Blüte. Also wenn von 100 Blüten nur fünf durchkommen, reicht das. . .

Das ist ja immerhin ein kleiner Trost für alle Gartenbesitzer.

Beim Pfirsich sind 50 bis 70 Prozent erfroren, aber auch der Rest kann für eine Ernte reichen. Bei der Süßkirsche gibt es kleine Schäden, bei Apfel oder Birne erwarten wir keine Ausfälle. Ich bin tatsächlich froh über diese Temperaturbremse jetzt – da kommen wir eher zur Blütezeit, wie sie war. Nämlich zur Hauptblüte Ende April, Anfang Mai.

Unsere Empfehlung für Sie

Mostsaison im Kreis Böblingen: „Manchmal frage ich mich schon: Wozu der ganze Aufwand?“

Mostsaison im Kreis Böblingen „Manchmal frage ich mich schon: Wozu der ganze Aufwand?“

Die Moster im Kreis Böblingen haben ihre Obstpressen angeschmissen. Trotz einer teils geringeren Ernte sind viele Arbeitsstunden nötig, bis am Ende das traditionelle Getränk entsteht.

Kann ich als Wieslesbesitzer etwas machen, um meine Frühblüher zu schützen?

Also ein Erwerbsobstbauer hat sicher Mittel – wie der Frostschutz durch Wasser, das gefriert und dann die Blüte isoliert, oder das Gras ganz kurz mähen – dann strahlt die Erdwärme besser ab, das kann ein bis 1,5 Grad plus bringen. Aber das ist nichts für den Streuobstwiesenbesitzer.

Streuobstwiesen im April: eine Blüten- und Farbenpracht Foto: Stefanie Schlecht

Wenn ich die vergangenen Winter anschaue, dann brauche ich nicht darauf zu hoffen, dass meine Aprikose noch mal trägt, oder?

Bei der Aprikose muss man sagen: die heißt Prunus armeniaca – aus Armenien kommt sie ursprünglich. Dort herrscht Kontinentalklima. Außerdem gibt es dort das atlantisch geprägte Klima, mit warmer Luft vom Atlantik und milden Wintern. Über Deutschland ist die Grenze, wo das Kontinentalklima anfängt: Es ist geprägt von eisigen Wintern bis Ende März und dann einem schlagartig einsetzenden Frühjahr. Es folgt ein trockener, heißer Sommer. Das liebt die Aprikose. Bei uns wird die Aprikose in den letzten Jahren immer häufiger verwirrt und verleitet, im Januar oder Februar auszutreiben.

Die klimatischen Veränderungen bedeuten ja ohnehin auch, dass manches schwerer wächst bei uns?

In der Gartenbauversuchsanstalt in Weinsberg wird etwa an Apfelsorten geforscht, die später blühen. Man kreuzt die Spätblüher, die an sich nicht so gut schmecken, mit sehr schmackhaften Sorten – und hofft quasi auf Kinder, die später blühen und trotzdem schmecken.

Extrem veränderte klimatische Bedingungen

Reicht das, um auf den Klimawandel zu reagieren?

Das Klima hat sich in den vergangenen 20 Jahren extrem verändert. Die atlantischen Winter mit milden und wechselnden Temperaturen werden deutlich mehr bei uns. Man arbeitet auch an Sorten, die höhere Minusgrade tolerieren. Oder man pflanzt andere Arten an. In der Zukunft könnte Pekannuss oder Kaki gehen, damit wird experimentiert.

Streuobstwiesen sind aber doch was für alte Leute, stimmt das?

Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben noch nie so viel Nachfrage gehabt wie heute. Auch der Erwerb von Streuobstwiesen ist stark nachgefragt. Wir müssen jetzt die beiden zusammenbringen: diejenigen, die etwa geerbt haben und die Wiesen nicht pflegen können, weil sie weit weg wohnen, und junge Familien, die einsteigen wollen.

Woran liegt der Boom?

Die große Wende brachte das „Bag in Box“-System. Davor war es kaum möglich, eine Wiese zu verkaufen. Wer aber seine eigenen Äpfel auf der eigenen Wiese sammelt und dabei ist, wenn diese Äpfel zu Saft werden, ist begeistert. Eine Familie kann 200 bis 300 Liter Saft im Jahr trinken. Dazu braucht man 500 Kilo Äpfel. Plötzlich stehen die Leute da und fragen mich: Herr Nuber – was muss ich tun, um 500 Kilo Äpfel zu ernten? Und das ist eine wunderbare Entwicklung, die wir mit der Vermittlung von Fachwissen – etwa mit Schnittkursen – unterstützen.

Obst- und Gartenbauexperte

Berufliches
Manfred Nuber (62) leitet die Obst- und Gartenbauberatung im Landratsamt im Kreis Böblingen. Alles, was mit Streuobst, Schnittkursen und Beratung zu tun hat, läuft über seinen Schreibtisch. Manfred Nuber hat Landespflege studiert. Im Landratsamt war er zuerst in der Naturschutzbehörde, seit 1997 ist er in der Obst- und Gartenbauberatung. Mehr unter: www.lrabb.de

Privates
Mit seinem Obsthof in Schafhausen ist er auch Praktiker, baut sämtliche Obstsorten an, hat Quitten Prosecco, Apfelchips und noch sehr viel mehr im Angebot. www.nubers-obsthof.de

Weitere Themen

Obstbau boomt: Streuobstwiese der Zukunft: „Pekannuss und Kaki könnten gedeihen“

Obstbau boomt Streuobstwiese der Zukunft: „Pekannuss und Kaki könnten gedeihen“

Streuobstwiesen pflegen – das ist nur was für Senioren? Weit gefehlt. Manfred Nuber, „Mr. Obstbau“ aus dem Kreis Böblingen, erklärt, warum das Hobby boomt wie noch nie.
Von Carola Stadtmüller
Kein Hinweis auf Brandstiftung: Komposthaufen und Gartenhütte brennen in Dachtel

Kein Hinweis auf Brandstiftung Komposthaufen und Gartenhütte brennen in Dachtel

In einem Garten in Dachtel hat es am frühen Mittwochmorgen gebrannt. Die Polizei sieht keine Hinweise auf Brandstiftung. In dem Aidlinger Teilort wird man dennoch hellhörig.
Von Eddie Langner
VDA-Präsidentin in Sindelfingen: Automobiler Mittelstand alarmiert - „Keiner baut in Deutschland Personal auf“

VDA-Präsidentin in Sindelfingen Automobiler Mittelstand alarmiert - „Keiner baut in Deutschland Personal auf“

In Sindelfingen pochte Hildegard Müller als Präsidentin des Verbands der Deutschen Autoindustrie auf weniger Bürokratie. Mercedes-Werkleiterin Sara Gielen bekannte sich zum Standort.
Von Jan-Philipp Schlecht
Schwerer Unfall bei Steinenbronn: Auto stürzt mehrere Meter Abhang hinunter – Fahrerin verletzt

Schwerer Unfall bei Steinenbronn Auto stürzt mehrere Meter Abhang hinunter – Fahrerin verletzt

Eine 59-Jährige ist mit ihrem Wagen in einer Kurve von der Straße abgekommen und einen Abhang hinuntergestürzt. Die Frau wurde verletzt.
Von Eddie Langner
Kreis Böblingen: Illegale Autorennen – Hier sind die Schwerpunkte im Kreis Böblingen

Kreis Böblingen Illegale Autorennen – Hier sind die Schwerpunkte im Kreis Böblingen

Die Polizei-Statistik zeigt: Immer mehr illegale Autorennen werden im Kreis Böblingen gefahren. Wo die Schwerpunkte sind.
Von Chiara Sterk und Ulrich Stolte
An der Brücke am Schlossberg: Zug-Lärm in Leonberg-Höfingen: Bahn räumt Fehler ein und will nachbessern

An der Brücke am Schlossberg Zug-Lärm in Leonberg-Höfingen: Bahn räumt Fehler ein und will nachbessern

Nach Schleifarbeiten dröhnt die S-Bahn in Leonberg-Höfingen stellenweise unerträglich. Dass das Problem nicht von selbst verschwindet, ist nun klar. Besserung ist in Sicht.
Von Marius Venturini
Streit um Leonberger Projekt: Ist das Deutschlands teuerste Skaterbahn?

Streit um Leonberger Projekt Ist das Deutschlands teuerste Skaterbahn?

Dass eine Anlage für Jugendliche rund eine Million Euro kosten soll, lässt die Emotionen hochkochen. Was ist am Leobad genau geplant?
Von Thomas K. Slotwinski
Erbschaft clever planen: So lassen sich Vermögen, Immobilien und Nachlass fair regeln.

Vereinigte Volksbank eG Damit das Erbe verbindet – nicht trennt

Ein Erbe ist mehr als Geld oder Besitz – es ist Verantwortung, Fairness und Zusammenhalt innerhalb der Familie. Wer frühzeitig über Nachlass und Vermögen spricht, kann Konflikte vermeiden, klare Regelungen schaffen und dafür sorgen, dass das Erbe verbindet statt trennt.
Wunder der Geburt: Persönliche Geschichte: Böblinger Kinos zeigen Film zum Hebammentag

Wunder der Geburt Persönliche Geschichte: Böblinger Kinos zeigen Film zum Hebammentag

Der Böblinger Kinochef Andreas Zienteck zeigt einen neuen Film über das Wunder der Geburt in der Vorpremiere am 5. Mai. Er hat einen persönlichen Grund.
Von cas
Hebammen in der Region Leonberg: Nach Aus der Geburtshilfe: „Es flossen das erste Mal in meinem Kurs die Tränen“

Hebammen in der Region Leonberg Nach Aus der Geburtshilfe: „Es flossen das erste Mal in meinem Kurs die Tränen“

Für Eltern kann die Begleitung durch eine Hebamme vor und nach der Geburt essenziell sein. Leicht ist deren Job nicht. Drei freiberufliche Hebammen aus der Region Leonberg berichten.
Von Sophia Herzog
Weitere Artikel zu Böblingen Interview
 
 