Obsthof Hörnle in Stuttgart: Der Chef kommt nicht auf den Mindestlohn

Wenn Christian Hörnle über seinen Job spricht, steigt sein Adrenalinspiegel gefühlt von Minute zu Minute an. Der 46-Jährige ist von Beruf Obstbauer und betreibt den Familienbetrieb Obsthof Hörnle in Stuttgart-Weilimdorf in der dritten Generation. Angesprochen auf die bisher gescheiterten Versuche der organisierten Landwirte, den steigenden Mindestlohn für ausländische Saisonarbeitskräfte auf 80 Prozent zu begrenzen, platzt es aus ihm heraus: „Es ist ja nicht nur der Mindestlohn, es ist die gesamte Entwicklung in unserer Branche!“