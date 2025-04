Während einer Anhörung von Experten im Gemeinderat prallen die Argumente für und gegen eine Verpackungssteuer in der Stadt aufeinander. Derweil scheint die Entscheidung im Gemeinderat schon festzustehen.

Emanuel Hege 09.04.2025 - 17:00 Uhr

Es war eine ungewöhnliche Idee – mit Wirkung. Die Stadt Ludwigsburg hat am Dienstagabend fünf Rednerinnen und Redner aus der Stadtgesellschaft in den Wirtschaftsausschuss eingeladen. Sie sollten Argumente für und gegen die geplante Verpackungssteuer vortragen. „Damit wir hier im Ausschuss nicht nur in unserem eigenen Sud kochen“, erklärte Oberbürgermeister Matthias Knecht diese einzigartige Anhörung.