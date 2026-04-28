Öffentliche Empörungen Für Protest hat früher ein Schnauzbart gereicht
Kolumnist KNITZ über die heftige Reaktion auf Kanzler-Worte – und über was wir uns dereinst so aufgeregt haben.
Kolumnist KNITZ über die heftige Reaktion auf Kanzler-Worte – und über was wir uns dereinst so aufgeregt haben.
KNITZ ist froh, dass er kein Bundeskanzler ist. Er denkt, mit einer 38-Stunden-Woche ist es bei dem Job wohl nicht getan. Und dann immer jedes Wort auf die Goldwaage legen, schon bevor du das Maul aufmachst. Wenn du mal was unbedacht raushaust, läuft das halbe Land Sturm. Also zumindest medial.