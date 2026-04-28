Öffentliche Empörungen: Für Protest hat früher ein Schnauzbart gereicht

KNITZ ist froh, dass er kein Bundeskanzler ist. Er denkt, mit einer 38-Stunden-Woche ist es bei dem Job wohl nicht getan. Und dann immer jedes Wort auf die Goldwaage legen, schon bevor du das Maul aufmachst. Wenn du mal was unbedacht raushaust, läuft das halbe Land Sturm. Also zumindest medial.

Bevor KNITZ zum Kanzler kommt, ein Hinweis, was früher die Leute so auf die Palme gebracht hat. Die Älteren unter uns erinnern sich noch an Karl-Heinz Köpcke. Der hat in den 60er, 70er und 80er Jahren meist die Nachrichten in der „Tagesschau“ verlesen. Karl-Heinz Köpcke galt als Gesicht der Nachrichtensendung und trug den inoffiziellen Titel „Mister Tagesschau“. Es soll Leute gegeben haben, die der Meinung waren, Köpcke sei der Regierungssprecher.

Karl-Heinz Köpcke mit Schnäuzer – ein Skandal!

1974 hat Karl-Heinz Köpcke einen regelrechten Schnurbartskandal in der deutschen Fernsehwelt ausgelöst, weil er nach dem Sommerurlaub mit einem Schnäuzer vor der Kamera aufgetaucht war. Der Grund war ein banaler, der Mann hatte sich in den Ferien die Oberlippe verletzt und wollte den Makel mit dem Gewächs kaschieren.

Unsere Empfehlung für Sie Wider das Multitasking Der Genuss bleibt auf der Strecke Kolumnist KNITZ über unser ständiges Bemühen, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun, um damit Zeit zu sparen.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer aber ließen das dem Herrn, der da Abend für Abend in ihrem Wohnzimmer zu Gast sein durfte, nicht durchgehen. Ungefragt mit Schnäuzer auftauchen! Schon genug, wenn der Herr Sohn sich die Haare wachsen lässt, und man dem Elend hilflos zusehen muss.

Bei Dagmar Berghoff schlug der Hirtenhund an

Der Bart fiel und fortan war klar, dass man als Mister Tagesschau nicht einfach so über sein Erscheinungsbild bestimmen kann. Dieses ungeschriebene Gesetz machte auch vor Frauen nicht Halt. Anfangs traute sich Köpckes Kollegin Dagmar Berghoff noch, mit der Mode zu gehen und änderte hin und wieder ihre Frisur. Doch als sie 1978 mit einer Art Löwenmähne erschien, hagelte es Proteste. Dem Verein Film- und Fernsehmuseum Hamburg zu Folge schrieb ein Zuschauer: „Nehmen Sie endlich diese schreckliche Perücke ab! Mein Hirtenhund liegt immer vor dem Fernseher und bellt Sie an.“ Damit war die Lockenpracht passé.

Bloß keine Locken: Sprecherin Dagmar Berghoff, 1996 Foto: dpa

Deutlich verhaltener fielen die Reaktionen aus, als vergangene Woche Jens Riewa mit Augengläsern in der Glotze erschien. Wenn auch „Bild“ nach guter alter Boulevard-Sitte polterte „Tageschau Hammer! Jens Riewa trägt plötzlich Brille“, von einem Proteststurm ist KNITZ nichts bekannt.

Jens Riewa kam noch mal glimpflich davon

Aber immerhin sahen sich sämtliche Medien (so auch diese Zeitung) bemüßigt, über den Grund der optischen Veränderung aufzuklären: Der Optiker von Riewa hatte vergessen, neue Kontaktlinsen zu bestellen.

Um Proteststürme auszulösen, braucht es heutzutage schon einen Kanzler. Drunter machen wir es nicht. Wenn der vor Bänkern die gesetzliche Rente als „Basisabsicherung“ bezeichnet, dann löst das nicht nur ein mediales Gewitter aus, sondern eines, das sich auch auf den Straßen entlädt.

Wer weiß, vielleicht haut der Kanzler ganz bewusst einen raus

Interessant ist, wenn dann im Fernsehen Kenner der Berliner Szene bemüht sind, laut über die Gründe für den mutmaßlichen Ausrutscher nachzudenken. KNITZ kennt das Humorverständnis seines Kanzlers nicht so genau, aber vielleicht haut der ganz bewusst manchmal einen raus – einfach, um zu schauen, was passiert. Womöglich werden intern sogar Wetten abgeschlossen. Ein bisschen Spaß will man bei dem Knochenjob ja schon auch haben.