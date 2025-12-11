Immer mehr Frauen führen große öffentliche Unternehmen, zeigt eine aktuelle Erhebung. Für Frauenministerin Prien ein Beleg, dass Quotenregelungen wirken.

dpa 11.12.2025 - 14:02 Uhr

Berlin - Rund zehn Jahre nach der Einführung einer Geschlechterquote für die Besetzung von Aufsichtsratsposten stagniert der Frauenanteil in diesen Gremien in großen öffentlichen Unternehmen bei knapp 39 Prozent. Bei der Besetzung von Posten im Top-Management dieser Firmen stieg er aber erstmals über die Marke von 30 Prozent. Das teilte die Organisation "Frauen in die Aufsichtsräte" (Fidar) in Berlin mit.