Die neuen Toilettenanlagen in Stuttgart reinigen sich nach jeder Nutzung selbst. Wir zeigen im Video, wie das aussieht.
19.09.2025 - 06:00 Uhr
Sie reinigen sich von selbst, sind familienfreundlich und kostenlos: Die 34 neuen öffentlichen Toiletten in Stuttgart, von denen nun die dritte an der Egelseer Heide im Stadtteil Rotenberg in Betrieb genommen wurde. Anfang des Jahres wurden bereits Exemplare am Marienplatz und am Rupert-Mayer-Platz fertig. Drei weitere – in der Lautenschlagerstraße, Kronprinzstraße und am Rotebühlplatz – könnten in den kommenden Woche eröffnet werden, heißt es von der Stadt. Bis Ende 2026 sollen insgesamt 27 bestehende Anlagen erneuert und sieben zusätzliche geschaffen sein. Kostenpunkt: zwölf Millionen Euro.