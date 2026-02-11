Über Wochen gab es Warnstreiks. Ob an Unikliniken, Hochschulen, an Museen, in Zoos oder Behörden - überall pochten Beschäftigte auf mehr Geld. Wie stehen zum Tarif-Finale die Chancen?
11.02.2026 - 04:00 Uhr
Potsdam - Auf den Straßen wurde in den vergangenen Tagen immer häufiger protestiert, nun kommen Gewerkschaften und Arbeitgeber wieder am Verhandlungstisch zusammen. Gelingt ein Durchbruch im Tarifstreit um den öffentlichen Dienst? In welche Richtung die Verhandlungen gehen und was dahintersteckt: